Rezept für perfekte Orangenmarmelade: Diese 3 Zutaten hat jeder zu Hause

Diese Orangenmarmelade kann jeder ganz leicht selber machen ♥ Rezept & Tipps - jetzt auf TAG24!

Von Nadja Kocsis

Eine fruchtige Orangenmarmelade kombiniert mit frischen Möhren ist mit drei Zutaten so einfach wie schnell hergestellt. Probiere es aus und lass Dich vom Zitruskick dieser Marmelade überraschen.

Orangenmarmelade schmeckt pur genauso gut wie kombiniert mit Möhren oder Physalis. © 123RF/beats1 Langweilige Erdbeermarmelade war gestern: Eine fruchtige Orangenmarmelade peppt jedes langweilige Frühstück auf. Für alle Liebhaber des süßen Brotaufstrichs ist diese Marmelade aus Orangen und Möhren ein optisches wie auch geschmackliches Highlight. Wer Obst und Gemüse in einer selbstgemachten Marmelade für eine fragwürdige Kombination hält, hat diesen Brotaufstrich noch nicht probiert. Schnappe Dir die Zutatenliste und auf geht's zum Erfolg mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Nicht Der perfekte Kartoffelsalat: Mit diesen 4 einfachen Geheimtipps gelingt er Entdecke weitere leckere Rezeptideen für Marmeladen, Gelees und Konfitüren auf der Themenseite Marmelade einkochen.

Orangenmarmelade Rezept

Für die Zubereitung der Orangenmarmelade benötigst Du einen großen Topf, eine Schüssel für die Orangenfilets, eine Küchenreibe, eine Küchenwaage und ausgekochte Gläser.

Orangenmarmelade | Zutaten

Die Zutaten reichen für ungefähr vier Gläser a 200 Gramm: 500 g Bio-Orangen

400 g geputzte Möhren

500 g Gelierzucker 2:1

Orangenmarmelade | Zubereitung

1. Schritt: Für eine besonders feine Orangenmarmelade werden die Bio-Orangen filetiert. Dafür schneidest Du den oberen Hut und den unteren Teil der Orange weg. Jetzt geht es daran, die restliche Schale vorsichtig abzuschneiden, sodass möglichst alles Weiße weggeschnitten ist. Nun vorsichtig mit dem Messer die Filetscheiben herausschneiden. Den austretenden Orangensaft unbedingt in einer Schüssel mit auffangen. 2. Schritt: Die Möhren schälen und mithilfe der Küchenreibe klein raspeln. Die Orangenfilets und die geraspelten Möhren in einen großen Topf geben und mit Gelierzucker vermengen und aufkochen. Wenn noch Flüssigkeit fehlt, können zusätzlich 100 Milliliter Orangensaft dazu gegossen werden. 3. Schritt: Durfte die Orangen-Möhren-Masse circa vier bis fünf Minuten köcheln, wird auf einem eiskalten Teller die Gelierprobe gemacht. Hat die Orangenmarmelade die perfekte Konsistenz, wird sie kurz püriert und danach heiß in die vorbereiteten Gläser gefüllt. 4. Schritt: Die Marmeladengläser sofort fest verschließen und für mindestens fünf Minuten auf den Kopf stellen. Danach können die Gläser wieder umgedreht werden und in Ruhe auskühlen.

Diese 3 Tipps machen die Orangenmarmelade besonders lecker