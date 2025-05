Sind Maikätzchen wirklich gesünder und robuster als andere Katzen?

Dass dieser Mythos entstehen konnte, hängt vermutlich damit zusammen, dass der Wurf von wilden Katzen, der im Frühling geboren wurde, tatsächlich einen kleinen Vorteil hatte gegenüber dem, der im Herbst das Licht der Welt erblickt - und zwar wegen des größeren Nahrungsangebots in den wärmeren Monaten.

Dass in dieser Zeit mehr Tiere eines Wurfs überleben und einige der wilden Katzenkinder etwas widerstandsfähiger als ihre Geschwister, die in den kühleren Monaten geworfen werden, war vor allem früher entscheidend, insbesondere für Bauern, da Katzen den Schädlingsbefall in Lagerräumen von Futter- und Nahrungsmitteln in Schach halten. Das gilt zum Teil noch heutzutage, allerdings gibt es inzwischen viele andere Optionen gegen Mäuse und Co., v.a. auch hygienischere Lagerungsmöglichkeiten, sodass Katzen in der Landwirtschaft keine so große Rolle mehr spielen wie vor 100 Jahren.



Für Hauskatzen ist es unwichtig, wann sie geboren wurden, da das Nahrungsangebot immer gleich ist. Doch das Gerücht, dass Maikatzen besser seien, hält sich noch immer.