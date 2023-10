Ab morgen! Goethestraße in Chemnitz voll gesperrt

Chemnitz - Zu den aktuellen Baustellen in Chemnitz gesellt sich ab dem morgigen Mittwoch eine weitere. D ie Goethestraße wird voll gesperrt!

Bis 21. November soll in der Goethestraße die neu verlegte Gasleitung an das Bestandsnetz angebunden werden. © Uwe Meinhold

Wie die Stadt mitteilte, betrifft die Sperrung den Bereich zwischen Goetheplatz und Neefestraße.

Bis voraussichtlich 21. November wird die neu verlegte Gasleitung an das Bestandsnetz angebunden.

"Dies geschieht im Zuge der koordinierten Baumaßnahme Straßen- und Leitungsbau Lortzingstraße", heißt es weiter.

Stadtauswärts wird der Verkehr über die Neefestraße, Katharinenstraße, Stollberger Straße, stadteinwärts über die Stollberger Straße, Haydnstraße, Neefestraße umgeleitet.

Empfehlung: Ihr solltet bereits an der Irkutsker Straße/Lützowstraße von der Stollberger Straße in Richtung Neefestraße ausweichen.

Außerdem wird an der Kreuzung Goethestraße/Neefestaße eine mobile Ampel eingerichtet, die sie sich dort kreuzenden Umleitungsströme regeln soll.

"Die Goethestraße wird wegen der Baumaßnahmen auf der Annaberger Straße und der Zwickauer Straße bereits vermehrt als Umleitungsstrecke genutzt. Um die Einschränkungen auf der Goethestraße zeitlich so gering wie möglich zu halten, wurden daher die vorbereitenden Arbeiten am Goetheplatz bereits so weit wie möglich vorangebracht", heißt es weiter aus dem Rathaus.