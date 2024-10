Arbeiten an Staatsstraße in Sachsen: Erneute Vollsperrung nötig

Die S32 muss ab Montag zwischen Waldheim und Gebersbach voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Ab dem kommenden Montag ist an der S32 zwischen Waldheim und Gebersbach erneut eine Vollsperrung erforderlich.

"In dieser Zeit wird die Straßenquerung einer Entwässerungsanlage hergestellt, Schutzplanken am Trinkwasserschutzgebiet und der Stützwand an der S32 errichtet, Brückengeländer montiert und Baumpflegearbeiten ausgeführt", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Während der Bauarbeiten bis 1. November muss die S32 voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird aus Richtung Waldheim über die S36 in Richtung Massanei über Reichenbach und Etzdorf auf die B169 nach Heyda und weiter über die S32 in Richtung Gebersbach umgeleitet, in der Gegenrichtung analog dazu.