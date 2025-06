Neue Baustellen in Chemnitz: Wochenlange Sperrung auf Leipziger Straße

Chemnitz - In Chemnitz werden ab Montag dringende Arbeiten auf der Leipziger Straße durchgeführt. Außerdem sind weitere Sperrungen aufgrund von Baustellen im Stadtgebiet nötig.

Ab Montag wird die Leipziger Straße stadteinwärts zwischen Max-Planck-Straße und Friedrich-Schlöffel-Straße nur einspurig befahrbar sein. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Ab Montag wird die Leipziger Straße zwischen Max-Planck-Straße und Friedrich-Schlöffel-Straße stadteinwärts nur einspurig befahrbar sein. Die rechte Spur wird aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.

Die Einschränkung wird an den Wochenenden, von Freitag nach Arbeitsschluss bis zum Arbeitsbeginn am Montag, aufgehoben.

In dem Bereich werden laut Stadt Arbeiten an der Gasleitung durchgeführt.

"Bei einer Störungsbeseitigung wurde festgestellt, dass dort dringende Arbeiten zur Sicherung am Gasnetz erforderlich sind. Die Arbeiten dauern bis 8. August 2025 an", heißt es weiter aus dem Rathaus. Am Mittwoch, dem 6. August 2025, wird die Einschränkung auf der Leipziger Straße wegen des Bryan Adams-Konzertes auf der Küchwaldwiese aufgehoben.

Voll gesperrt wird ab Dienstag die Limbacher Straße (Röhrsdorf) zwischen Limbacher Straße 29 und Beethovenweg, Umleitung: Wasserschänkenstraße - Leipziger Straße. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau bis 2. Juli.

Ebenfalls voll gesperrt wird ab Mittwoch die Paul-Gruner-Straße zwischen Waplerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße. Der Verkehr wird über Annaberger Straße - Treffurthstraße - Wilhelm-Raabe-Straße - Rößlerstraße umgeleitet. Das koordinierte Bauvorhaben im 2. Bauabschnitt soll bis 28. November dauern.