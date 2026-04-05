Bauarbeiten auf Bundesstraße in Sachsen gehen weiter: Erneut Vollsperrung nötig

Frankenberg - Im Mai vergangenen Jahres begann die umfangreiche Sanierung der B169 in und nördlich vom Frankenberger Ortsteil Dittersbach . Nun werden ab Dienstag noch Restarbeiten durchgeführt. Dafür muss erneut voll gesperrt werden.

Für die Durchführung der Restarbeiten ist eine erneute Vollsperrung der B169 nötig. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Betroffen ist laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) der Abschnitt zwischen der A4-Anschlussstelle bei Frankenberg und dem ehemaligen Gasthof "Drei Rosen" (Kreuzung B169/Sachsenburger Weg).

"Der letzte Bauabschnitt konnte aufgrund zusätzlicher Arbeiten im Jahr 2025 nicht abgeschlossen werden und wird nun fertiggestellt", heißt es weiter.

Auf einer Gesamtlänge von rund 7,4 Kilometern zwischen Frankenberg/Sa. und Hainichen wurden in dieser Baumaßnahme Asphaltschichten erneuert. Außerdem wurde die Bushaltestelle "Drei Rosen" in Dittersbach barrierefrei ausgebaut, eine Linksabbiegespur in die Straße "Zum Bahnhof" hergestellt sowie Gehwege und Bordsteine saniert.

Während der Restarbeiten ist wieder eine Vollsperrung nötig. Die großräumige Umleitung erfolgt wie im Vorjahr über die S201 und S202.