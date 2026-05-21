Großprojekt "Chemnitzer Modell" sorgt für neue Sperrungen, Umleitungen und Bauphasen
Chemnitz - Der Ausbau des "Chemnitzer Modells" in der Chemnitzer Innenstadt nimmt weiter Fahrt auf und bringt in den kommenden Monaten neue Sperrungen, Umleitungen und Bauphasen mit sich.
Am Falkeplatz startet jetzt die Hauptbauphase. Dabei werden die Brücken umfassend erneuert. "Die Brücke am Falkeplatz besteht aus drei Teilbrücken", erklärt VMS-Sprecher Falk Ester (57).
Die beiden Teile auf Seite der Theaterstraße werden abgerissen und bis Ende 2027 neu gebaut. Der Verkehr wird bis dahin über die dritte Teilbrücke (Zwickauer Straße, stadteinwärts) geleitet.
In den vergangenen Monaten wurde dafür bereits alles vorbereitet: Das Baugleis für die Straßenbahnlinien 1 und 4 ist bereits verlegt und soll Anfang Juli in Betrieb gehen.
Außerdem wurde eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Chemnitz eingesetzt. Sie soll bis Ende Mai eröffnet werden.
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Nächster Bauabschnitt steht schon in den Startlöchern
Gute Nachrichten gibt es aus der Mühlenstraße/Ecke Brückenstraße: Die Arbeiten dort stehen kurz vor dem Abschluss. Ende Juli soll der Verkehr wieder normal fließen.
Der nächste Abschnitt steht jedoch schon in den Startlöchern: Ab Ende Juli beginnt der Bau am sogenannten Gleisdreieck im Bereich Theaterstraße zwischen Mühlen-/Brückenstraße und Hartmannstraße. Dort werden bis Ende des Jahres neue Gleise verlegt.
"In dieser Zeit wird das Abbiegen von der Hartmannstraße in Richtung Theaterstraße/Brückenstraße (und umgekehrt) überwiegend nicht möglich sein", heißt es in einer Mitteilung des VMS.
Einen Überblick über die nächsten Schritte gibt es für Interessierte am kommenden Donnerstag (17 bis 19 Uhr) bei einem Infoabend im Foyer der Stadthalle.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)