Großprojekt "Chemnitzer Modell" sorgt für neue Sperrungen, Umleitungen und Bauphasen

Chemnitz - Der Ausbau des "Chemnitzer Modells" in der Chemnitzer Innenstadt nimmt weiter Fahrt auf und bringt in den kommenden Monaten neue Sperrungen, Umleitungen und Bauphasen mit sich.

Am Falkeplatz gehen die Bauarbeiten für das "Chemnitzer Modell" in die Hauptphase. © Kristin Schmidt

Am Falkeplatz startet jetzt die Hauptbauphase. Dabei werden die Brücken umfassend erneuert. "Die Brücke am Falkeplatz besteht aus drei Teilbrücken", erklärt VMS-Sprecher Falk Ester (57).

Die beiden Teile auf Seite der Theaterstraße werden abgerissen und bis Ende 2027 neu gebaut. Der Verkehr wird bis dahin über die dritte Teilbrücke (Zwickauer Straße, stadteinwärts) geleitet.

In den vergangenen Monaten wurde dafür bereits alles vorbereitet: Das Baugleis für die Straßenbahnlinien 1 und 4 ist bereits verlegt und soll Anfang Juli in Betrieb gehen.

Außerdem wurde eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Chemnitz eingesetzt. Sie soll bis Ende Mai eröffnet werden.