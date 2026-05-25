Neue Baustellen in Chemnitz nach Pfingsten: Hier wird gesperrt
Chemnitz - Nach Pfingsten starten auf mehreren Straßen in Chemnitz neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.
Noch bis zum 19. Juni bleibt die Zschopauer Straße in Höhe Einsiedler Weg teilweise gesperrt. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau.
Ab Dienstag wird die Zwickauer Straße zwischen Hohensteiner Straße und Neefestraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Hohensteiner Straße - Neefestraße. Auch hier finden Breitbandausbauarbeiten statt. Bis 11. Juli soll das Ganze dauern.
Teilweise gesperrt wird ab Dienstag die Wittgensdorfer Straße zwischen Hausnummer 143 und 70. Grund ist eine Freileitungsablösung bis 19. Juni.
Ab Mittwoch wird dann die Jagdschänkenstraße zwischen Hausnummer 52 und 56 teilweise gesperrt. Grund ist ein Glasfaser-Hausanschluss, die Arbeiten sollen bis 19. Juni dauern.
Titelfoto: Kristin Schmidt