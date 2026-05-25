Neue Baustellen in Chemnitz nach Pfingsten: Hier wird gesperrt

Chemnitz - Nach Pfingsten starten auf mehreren Straßen in Chemnitz neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Nach Pfingsten finden unter anderem auf der Zwickauer Straße Bauarbeiten statt. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt

Noch bis zum 19. Juni bleibt die Zschopauer Straße in Höhe Einsiedler Weg teilweise gesperrt. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau.

Ab Dienstag wird die Zwickauer Straße zwischen Hohensteiner Straße und Neefestraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Hohensteiner Straße - Neefestraße. Auch hier finden Breitbandausbauarbeiten statt. Bis 11. Juli soll das Ganze dauern.

Teilweise gesperrt wird ab Dienstag die Wittgensdorfer Straße zwischen Hausnummer 143 und 70. Grund ist eine Freileitungsablösung bis 19. Juni.