29.04.2024 Baustellen in Chemnitz: Hier erwarten Euch ab kommender Woche Sperrungen

In der kommenden Woche erwarten Euch neue Baustellen in Chemnitz. Wir sagen Euch, wo Ihr Sperrungen in Kauf nehmen müsst.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo Euch Sperrungen und Umleitungen in Chemnitz erwarten. Bauarbeiten finden ab Montag in Chemnitz unter anderem auf der Bernsdorfer und der Chemnitzer Straße statt. (Symbolbild) © 123RF/stgrafix Ab Montag wird die Hofer Straße (Mittelbach) zwischen Hausnummer 44 bis Einmündung Grünaer Straße (Mittelbach) halbseitig gesperrt. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau an der Grundschule Mittelbach bis zum 10. Mai. Aufgrund der Baumaßnahme (Gesamtmaßnahme bis 29. November) in der Augustusburger Straße zwischen Hainstraße und Dammstraße wird die Aus- und Einfahrt Hainstraße auf Augustusburger Straße gesperrt. Umleitung erfolgt über Dammstraße. Auf der Bernsdorfer Straße wird ab Montag in Höhe der Gleisüberfahrt gegenüber des Goethe-Gymnasiums die Spur stadteinwärts gesperrt. Umleitung: Augsburger Straße - Reichenhainer Straße - Wartburgstraße. Die Gleisbauarbeiten laufen voraussichtlich bis 8. Mai. Chemnitz Baustellen Diese Großbaustelle in Chemnitz ist beendet! Halbseitig gesperrt wird von Montag bis 17. Mai die Chemnitzer Straße in Grüna in Höhe der Hausnummer 68. Breitbandausbau an der Parzivalschule in Chemnitz Ebenfalls halbseitig gesperrt wird die Clausstraße in Höhe Uferstraße. Die Arbeiten zur Fernwärmeerschließung und Trinkwassererneuerung laufen bis 10. Mai.

Ab dem kommenden Donnerstag wird auf der Bornaer Straße im Bereich der Einmündungen An der Hofewiese und Hermann-Löns-Straße die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt an der Hofewiese und Hermann-Löns-Straße von der Bornaer Straße ist nicht möglich. Der Breitbandausbau an der Parzivalschule soll voraussichtlich bis 11. Juni dauern.

