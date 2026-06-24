Baustelle auf Bundesstraße in Sachsen: Hier wird ab Montag voll gesperrt
Langenbernsdorf - Neue Baustelle im Landkreis Zwickau! In der kommenden Woche starten die Arbeiten auf der B175 bei Langenbernsdorf.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, beginnt am Montag die Fahrbahnerneuerung zwischen Werdau und Langenbernsdorf.
Auf dem etwa 800 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung Bergstraße und der Mitte der Einmündung S314/Hauptstraße wird die Fahrbahn der Bundesstraße erst abgefräst und dann neu asphaltiert.
"Zudem werden die Bankette angepasst und die Markierung erneuert", heißt es weiter.
Die B175 muss dazu voll gesperrt werden, der Verkehr wird von der S314 in Langenbernsdorf weiter über Langenhessen und dann über die S289 zurück zur B175 umgeleitet. Im Einmündungsbereich der B175 mit der S 314 wird während der Bauzeit eine Ampel eingerichtet, um den Verkehr sicher zu regeln.
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 250.000 Euro. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten bis Mitte Juli.
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