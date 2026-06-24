Baustelle auf Bundesstraße in Sachsen: Hier wird ab Montag voll gesperrt

Langenbernsdorf - Neue Baustelle im Landkreis Zwickau ! In der kommenden Woche starten die Arbeiten auf der B175 bei Langenbernsdorf.

Die B175 muss während der Arbeiten voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, beginnt am Montag die Fahrbahnerneuerung zwischen Werdau und Langenbernsdorf.

Auf dem etwa 800 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung Bergstraße und der Mitte der Einmündung S314/Hauptstraße wird die Fahrbahn der Bundesstraße erst abgefräst und dann neu asphaltiert.

"Zudem werden die Bankette angepasst und die Markierung erneuert", heißt es weiter.