Neue Baustellen in Chemnitz: Vollsperrung auf Sonnenberg, A4-Anschlussstelle dicht

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen! Auf den Straßen in Chemnitz erwarten Euch in den kommenden Tagen neue Sperrungen - wir sagen Euch, wo.

Unter anderem wird ab Montag auf der Zschopauer Straße gebaut. (Symbolbild) © dpa/Dietmar Gabbert

Die Hainstraße wird ab Montag in Höhe Philippstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Fürstenstraße - Zietenstraße - Heinrich-Schütz-Straße - Palmstraße. Grund sind Arbeiten zur Fernwärme-Erschließung im 3. Bauabschnitt bis zum 13. September.

Auf der Zschopauer Straße in Höhe Shakespearestraße kommt es ab Montag zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Die Breitbandausbauarbeiten sollen bis voraussichtlich 17. Juli dauern.

Voll gesperrt wird von Montag bis Freitag die Hauptstraße in Euba zwischen den Hausnummern 22 und 30. Umleitung: Augustusburger Straße - Walter-Klippel-Straße bzw. Eubaer Straße - Walter-Klippel-Straße, Lkw werden über den Kirchweg umgeleitet. Grund ist eine Störungsbeseitigung.

Ebenfalls von Montag bis Freitag wird die Oberfrohnaer Straße in der Höhe A4-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna teilweise gesperrt.

Auf dem Südring kommt es am Dienstag und Mittwoch in Höhe Neubauernweg laut Stadt zu einer Verkehrsraumeinschränkung wegen einer Störungsbeseitigung.