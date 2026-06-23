Diese A4-Anschlussstelle wird ab Mittwoch voll gesperrt

901 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ab Mittwoch werden die Auf- und Abfahrt der A4-Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Chemnitz gesperrt.

Von Claudia Ziems

Hainichen - Ab Mittwoch werden die Auf- und Abfahrt der A4-Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Chemnitz gesperrt.

Die Auf- und Abfahrt der A4-Anschlussstelle Hainichen werden in Richtung Chemnitz voll gesperrt. (Symbolfoto)
Die Auf- und Abfahrt der A4-Anschlussstelle Hainichen werden in Richtung Chemnitz voll gesperrt. (Symbolfoto)  © Jonas Walzberg/dpa

Ab 8 Uhr wird gesperrt, bis Dienstag, 30. Juni, 17 Uhr, soll die Vollsperrung dauern.

An dieser Stelle soll laut Autobahn GmbH des Bundes die Fahrbahn erneuert werden.

"Der abfahrende Verkehr wendet an der Anschlussstelle Frankenberg zurück zur Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Dresden", heißt es weiter.

Der auffahrende Verkehr nutzt die Bedarfsumleitung (U39), die dann zur Anschlussstelle Frankenberg führt.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa

Mehr zum Thema Chemnitz Baustellen: