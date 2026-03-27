Baustelle bei Chemnitz startet: Hier ist die B95 wochenlang voll gesperrt

Chemnitz - Zu den bereits bestehenden zahlreichen Baustellen in der Stadt gesellt sich nach Ostern eine neue. Auf der B95 am Harthauer Berg südlich von Chemnitz in Richtung Burkhardtsdorf wird die Fahrbahn erneuert.

Bis einschließlich der Kreuzung mit der Berbisdorfer Straße/Landwirtschaftsstraße soll die Fahrbahn der Bundesstraße erneuert werden. © Sven Gleisberg

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) erstreckt sich die am 7. April beginnende Baumaßnahme über einen Abschnitt von rund 1500 Metern ab dem südlichen Ortsausgang von Chemnitz bis einschließlich der Kreuzung mit der Berbisdorfer Straße/Landwirtschaftsstraße.

"Die Bauarbeiten umfassen insbesondere den Ersatz der oberen Asphaltschichten durch eine neue vier Zentimeter starke Deckschicht und eine acht Zentimeter starke Binderschicht. Zusätzlich wird auf einem 300 Meter langen Teilstück die darunterliegende Asphalttragschicht ausgetauscht", heißt es weiter.

Während der Arbeiten muss die B95 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird aus Süden kommend ab Burkhardtsdorf über die B180 durch Dittersdorf und Gornau, weiter über die B174 und den Südring in Chemnitz zurück auf die B95 umgeleitet.