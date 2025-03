28.03.2025 12:33 1.695 Baustelle in Chemnitz startet: Diese Straße wird bis Oktober voll gesperrt

Am kommenden Montag beginnen in der Deulichstraße von Platnerstraße bis Lützowstraße in Chemnitz umfangreiche Bauarbeiten. Bis Oktober wird hier gesperrt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Vollsperrung ab Montag in Chemnitz-Kappel! In der Deulichstraße starten am Montag umfangreiche Bauarbeiten. (Symbolbild) © Ralph Kunz Am kommenden Montag beginnen in der Deulichstraße von der Platnerstraße bis zur Lützowstraße umfangreiche Bauarbeiten. Das teilte der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mit. "Es werden der Abwasserkanal, einschließlich der Anschlussleitungen, die Trinkwasserleitung sowie die Fahrbahn inklusive eines Gehweges instandgesetzt. Für die geplante Breitbanderschließung werden Leerrohre im Auftrag der Stadt Chemnitz verlegt", heißt es weiter. Während der Arbeiten muss die Straße voll gesperrt werden. Die Platnerstraße bleibt über die Lützow- und Horststraße erreichbar. Chemnitz Baustellen Sperrungen im Erzgebirge: Zwei Staatsstraßen dicht Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungsdienste werden ermöglicht. Auch für Fußgänger wird die Erreichbarkeit gewährleistet. Die Bauarbeiten sollen laut ESC bis Mitte Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Der Entsorgungsbetrieb und das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und auch eins energie investieren zusammen circa 506.000 Euro.

Titelfoto: Ralph Kunz