09.08.2024 17:01 1.034 Baustelle in Chemnitz startet: Vollsperrung bis Ende Oktober

In der Wehrgasse sowie in der Chemnitzer Straße in Chemnitz-Grüna werden die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle saniert. Dazu sind Sperrungen nötig.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am kommenden Montag starten in Chemnitz-Grüna umfangreiche Bauarbeiten. In Chemnitz-Grüna ist unter anderem eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © 123rf/mariok Wie der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mitteilte, werden in der Wehrgasse sowie in der Chemnitzer Straße im Bereich der Hausnummern 72 bis 76 die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle saniert. Dafür müssen die Wehrgasse voll und der Bereich der Chemnitzer Straße halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober 2024 abgeschlossen sein. Der ESC investiert in diese Baumaßnahme circa 260.000 Euro.

