Baustelle wird verlängert! Bundesstraße in Sachsen bleibt einen Monat länger gesperrt

Langenweißbach - Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B93 in Langenweißbach (Landkreis Zwickau ) dauern länger als ursprünglich geplant.

Die B93 im Ortsteil Weißbach bleibt noch bis Mitte Juli gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

Die Baustelle startete am 10. März im Ortsteil Weißbach. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) nun mitteilte, sind der Grund für die Verlängerung zusätzliche Mehrleistungen, die wegen unvorhergesehener Baugrundverhältnisse nötig wurden.

Daher wird die Maßnahme voraussichtlich erst zum 17. Juli abgeschlossen.

Nach dem Asphalteinbau in Weißbach wird im nächsten Bauabschnitt die Fahrbahn bis zur Kreisgrenze erneuert. Gebaut wird auf der gesamten Ortsdurchfahrt Weißbach und einem kurzen außerörtlichen Teilstück bis zur Kreisgrenze des Erzgebirgskreises vor der Einmündung B93, S282.

Parallel dazu führt die Gemeinde Langenweißbach kleinere Instandsetzungen an Gehwegen durch. Außerdem erneuern die Wasserwerke Zwickau mehrere Abwasserkanäle.