Baustelle wird verlängert! Bundesstraße in Sachsen bleibt einen Monat länger gesperrt
Langenweißbach - Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B93 in Langenweißbach (Landkreis Zwickau) dauern länger als ursprünglich geplant.
Die Baustelle startete am 10. März im Ortsteil Weißbach. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) nun mitteilte, sind der Grund für die Verlängerung zusätzliche Mehrleistungen, die wegen unvorhergesehener Baugrundverhältnisse nötig wurden.
Daher wird die Maßnahme voraussichtlich erst zum 17. Juli abgeschlossen.
Nach dem Asphalteinbau in Weißbach wird im nächsten Bauabschnitt die Fahrbahn bis zur Kreisgrenze erneuert. Gebaut wird auf der gesamten Ortsdurchfahrt Weißbach und einem kurzen außerörtlichen Teilstück bis zur Kreisgrenze des Erzgebirgskreises vor der Einmündung B93, S282.
Parallel dazu führt die Gemeinde Langenweißbach kleinere Instandsetzungen an Gehwegen durch. Außerdem erneuern die Wasserwerke Zwickau mehrere Abwasserkanäle.
Die B93 bleibt weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die S282 (Ortsumgehung Kirchberg), die S277 durch Saupersdorf und Kirchberg sowie über die K9331 nach Burkersdorf zurück zur B93 umgeleitet.
Die Baukosten belaufen sich auf circa 770.000 Euro.
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