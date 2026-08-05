Fahrbahnabsenkung! Bundesstraße in Sachsen muss voll gesperrt werden, neue Umleitungsstrecke

Döbeln - Die B175 in Döbeln muss kommende Woche aufgrund einer Baustelle voll gesperrt werden.

Die B175 in Döbeln muss kommende Woche voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten am 3. August.

Betroffen ist der Bereich der sogenannten Gakendelle zwischen dem Gewerbegebiet Döbeln Ost und der Anschlussstelle Döbeln Ost der A14. Hier wird die Fahrbahn erneuert, da eine Fahrbahnabsenkung vorliegt.

"Auf der Strecke im Bereich des aufgeschütteten Damms kam es zu einer spürbaren Fahrbahnabsenkung, die durch Verkehrszeichen angekündigt wird. Nachdem Setzungen im Untergrund festgestellt und zunächst abgeklungen waren, wurde der Bereich saniert. In den folgenden Frostperioden kam es jedoch erneut zu leichten Bodenbewegungen", so das LASuV weiter.

Seitdem wurden hier regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Nun sind die Setzungen abgeschlossen und die Absenkung kann beseitigt werden.