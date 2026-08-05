Fahrbahnabsenkung! Bundesstraße in Sachsen muss voll gesperrt werden, neue Umleitungsstrecke
Döbeln - Die B175 in Döbeln muss kommende Woche aufgrund einer Baustelle voll gesperrt werden.
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten am 3. August.
Betroffen ist der Bereich der sogenannten Gakendelle zwischen dem Gewerbegebiet Döbeln Ost und der Anschlussstelle Döbeln Ost der A14. Hier wird die Fahrbahn erneuert, da eine Fahrbahnabsenkung vorliegt.
"Auf der Strecke im Bereich des aufgeschütteten Damms kam es zu einer spürbaren Fahrbahnabsenkung, die durch Verkehrszeichen angekündigt wird. Nachdem Setzungen im Untergrund festgestellt und zunächst abgeklungen waren, wurde der Bereich saniert. In den folgenden Frostperioden kam es jedoch erneut zu leichten Bodenbewegungen", so das LASuV weiter.
Seitdem wurden hier regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Nun sind die Setzungen abgeschlossen und die Absenkung kann beseitigt werden.
Neue Umleitungsstrecke
Die B175 muss während der Baumaßnahmen voll gesperrt werden.
Am Mittwoch gab das LASuV eine neue Umleitung bekannt. Laut der verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt Döbeln wird der Verkehr nun weiträumig über die kommunale Straße K7521, über die K7523 nach Lüttewitz Richtung Meila und dann über die S35 bis Ostrau sowie von dort auf die B169 zurück nach Döbeln umgeleitet.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen sein und kosten circa 70.000 Euro.
Erstmeldung: 27. Juli, 9.35 Uhr, zuletzt aktualisiert: 5. August, 11.12 Uhr
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