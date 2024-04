27.04.2024 21:46 Baustellen im Chemnitzer Umland: Bundesstraße im Erzgebirge gesperrt

In der kommenden Woche erwarten Euch neue Baustellen in Chemnitz und Umland. Wir sagen Euch, wo Ihr Umleitungen in Kauf nehmen müsst.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustellen ab kommender Woche im Chemnitzer Umland: TAG24 verrät, wo Euch Sperrungen und Umleitungen erwarten. Auf der S282 in Wildenfels und auch auf der S257 in Zwönitz sind Sperrungen nötig. (Symbolbild) © Uwe Meinhold Ab Montag wird die Fahrbahn der B171/Freiberger Straße zwischen der Marktbrücke und der Wiesenstraße/Töpferstraße saniert. Da die B171 voll gesperrt werden muss, wird der Verkehr ab Pfaffroda über die S215 über Dörnthal, weiter auf der S207, auf der B101 durch Forchheim und über die S223 zur B171 nach Olbernhau-Blumenau umgeleitet.

Ab Montag bis voraussichtlich 28. Juni wird die Kreuzung der S257/Niederzwönitzer Straße/Dorfchemnitzer Straße/Wehrgasse/Stollberger Straße voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Kanal- und Trinkwasserleitungen. Der Verkehr wird über die S258, Brünlos, Dorfchemnitz umgeleitet. Der Bus verkehrt von Dorfchemnitz aus über die Alte Lößnitzer Straße, S258, Mittelanbindung, Niederzwönitzer Straße in beide Richtungen. Die Haltestellen "Dorfchemnitzer Straße" , "Cafe Doring" und "Siedlung" auf der Stollberger Straße fallen weg. Dafür gibt es im Bereich der Niederzwönitzer Straße 85a in Höhe der Firma Ofenbau Drummer Ersatzhaltestellen. Vollsperrung! Arbeiten auf S282 in Wildenfels Unter anderem wird die S282 in Wildenfels erneuert. (Symbolbild) © 123rf/Bogdan Mircea Hoda Ab Donnerstag wird die S282/Schönauer Straße zwischen der Zwickauer Straße und der Brücke über den Wildenfelser Bach in Wildenfels erneuert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende August abgeschlossen werden.

Für die Baumaßnahme muss die S282 vollgesperrt werden. Dabei wird die bereits eingerichtete Umleitung (über die B93 nach Wilkau-Haßlau, weiter über die S277 nach Friedrichsgrün und über die S283 nach Wildenfels) genutzt. Die Arbeiten werden in drei Abschnitte unterteilt. Die Baukosten für den Straßenbau betragen circa 362.000 Euro.

Titelfoto: Uwe Meinhold