Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen in Altchemnitz und auf dem Sonnenberg

Chemnitz - In Chemnitz starten auch in der kommenden Woche neue Baumaßnahmen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

In Chemnitz kommt es in der kommenden Woche unter anderem auf der Annaberger Straße zu Einschränkungen aufgrund von Bauarbeiten. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Auf der Annaberger Straße muss in Höhe Schulstraße Sperrung von Montag bis Freitag eine Fahrspur gesperrt werden. Grund ist der Bau einer Überfahrt als vorbereitende Maßnahme für den Neubau eines Stauraumkanals. Die Gesamtmaßnahme soll bis 6. Dezember dauern.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es ab Montag auf der Dresdner Straße Hausnummer 33 bis 86 sowie auf der Hainstraße Hausnummer 106 bis Philippstraße zu Einschränkungen. Der Neubau der Busschleuse soll bis 29. November dauern.

Am kommenden Montag beginnen in Grüna umfangreiche Bauarbeiten. In der Wehrgasse sowie in der Chemnitzer Straße im Bereich der Hausnummern 72 bis 76 werden im Auftrag des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz die Abwasserkanalisation und die Anschlusskanäle saniert. Dafür muss die Wehrgasse voll gesperrt werden. Im Bereich der Chemnitzer Straße wird halbseitig gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.