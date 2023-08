Baustellen in Chemnitz: Hier solltet Ihr nächste Woche mehr Zeit einplanen

Chemnitz - Baustellen und Sperrungen in Chemnitz - Wir sagen Euch, wo Ihr in der kommenden Woche mit Umleitungen und Einschränkungen rechnen müsst.

Auch Umleitungen müsst Ihr in der kommenden Woche in Chemnitz in Kauf nehmen. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Noch bis zum kommenden Freitag gibt es auf der Augustusburger Straße an der Kreuzung Yorckstraße/Geibelstraße halbseitige Fahrbahneinschränkungen mit Ampelregelung. Die Geibelstraße ist in Richtung Bernhardstraße Einbahnstraße gesperrt. Umleitung: Bernhardstraße - Kreherstraße. Hier findet ein Ampel-Umbau an der Kreuzung Augustusburger Straße/Yorckstraße/Geibelstraße statt.

Ab Montag ist die Werner-Seelenbinder-Straße zwischen Haus-Nr. 13 und Nr. 45 halbseitig gesperrt. Hier wird im 2. Bauabschnitt bis 22. September Gasleitungen verlegt.

Laut der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) kommt es von Montag bis voraussichtlich Mittwoch auf der Markersdorfer Straße im Kreuzungsbereich Knieweg zur Vollsperrung. Grund sind Arbeiten an Schachtabdeckungen. Die Linien 53 und N15 verkehren umgeleitet.