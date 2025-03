Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz ! Mehrere Sperrungen erwarten Euch in der kommenden Woche in der Stadt.

Halbseitig gesperrt wird ab Montag die Jägerschlößchenstraße bei Hausnummer 15a und Am Stollen in Richtung Reichenhainer Straße. Die Arbeiten hier dauern bis 21. März.

Weil Unfallfolgen beseitigt werden müssen, sind Sperrungen auf der A72 und der A4 nötig. (Symbolbild) © Peter Zschage

Bis Freitag kommt es tagsüber auf der A4 Richtung Chemnitz zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Chemnitz-Mitte zur Sperrung der Lastspur sowie des Standstreifens. Der Verkehr wird an der Maßnahme vorbeigeleitet. Grund dafür ist die Beseitigung von Unfallfolgen.

Von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, wird die Überfahrt zur A38 in Fahrtrichtung Dresden von der A72 in Fahrtrichtung Chemnitz an der Anschlussstelle Leipzig Süd gesperrt. Grund dafür sind Bauwerksarbeiten. Umleitung: zur Anschlussstelle Espenhain Nord, dort wenden, um an der Anschlussstelle Leipzig Süd die Auffahrt auf die A38 in Fahrtrichtung Dresden zu nehmen.

Ab Montag kommt es auf der A72 in Richtung Hof zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff zur Sperrung einzelner Fahrspuren. Der Verkehr wird an der Maßnahme vorbeigeführt. Grund für die Sperrung bis 4. April ist die Beseitigung von Unfallfolgen.