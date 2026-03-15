Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

Chemnitz - Zu den zahlreichen Baustellen auf den Chemnitzer Straßen gesellen sich auch in der kommenden Woche noch weitere dazu. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Unter anderem wird ab Montag auf der Annaberger Straße gebaut. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Auf der Annaberger Straße in Höhe Hausnummer 231 kommt es laut Stadt von Montag bis Samstag zur Verkehrsraumeinschränkung. Die Umleitung führt über: Annaberger Straße - Heinrich-Lorenz-Straße - Kauffahrtei.

Ebenfalls ab Montag wird die Erfenschlager Straße in Höhe Hausnummer 29 voll gesperrt. Umleitung: Marienberger Straße - Einsiedler Straße. Die Straßenbauarbeiten sollen voraussichtlich bis 17. Juli dauern.

Zu Einschränkungen kommt es ab Montag in der Straße Waldrand in Höhe Hausnummer 2 bis 110. Grund sind Arbeiten an der Stadtbeleuchtung bis 3. April.

Voll gesperrt wird von Dienstag bis Freitag die Winklhoferstraße 20. Der Verkehr wird über Südring - Neefstraße - Carl-Hamel-Straße umgeleitet.