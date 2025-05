Baustellen in Chemnitz: Monatelange Vollsperrung in Helbersdorf, Einschränkungen auf A4 und A72

Chemnitz - In Chemnitz starten in der kommenden Woche neue Baustellen . Unter anderem wird es im Stadtteil Helbersdorf eine monatelange Vollsperrung geben. Außerdem kommt es auf der A4 bei Chemnitz zu Einschränkungen.

Auf der A4 und der A72 kommt es zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Peter Zschage

Von Montag bis Freitag wird zwischen den A4-Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte in Richtung Erfurt (Chemnitz) die Fahrbahn erneuert. Tagsüber stehen Euch bis einschließlich Freitag, 18 Uhr, zwei Spuren zur Verfügung.

In den Nächten von Montag bis Freitag, zwischen 18 und 6 Uhr, kommt es dabei zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte in Richtung Erfurt (Chemnitz) zur Reduzierung von Fahrspuren. Der Verkehr wird dabei einspurig an der Maßnahme vorbeigeleitet.

Außerdem wird von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 19 Uhr, die Abfahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte in Fahrtrichtung Chemnitz auf die B95 in Fahrtrichtung Chemnitz-Zentrum/Unger-Park und die B95 in Richtung Chemnitz-Röhrsdorf/Chemnitz Center gesperrt.

Die Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt als Wendefahrt über die Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff (U1) oder Chemnitz-Röhrsdorf (U2).

Hier wird die Fahrbahn aufgrund von Schäden erneuert.

Von Montag bis Mittwoch, in der Zeit von 7 bis 17 Uhr, wird die Auffahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden gesperrt. Ihr könnt die Auffahrt in Fahrtrichtung Erfurt nutzen, um dann an der Anschlussstelle Wüstenbrand zu wenden und in Richtung Dresden zu fahren. Grund für die Maßnahme sind Beschilderungsarbeiten.

Von Dienstag bis Donnerstag kann jeweils von 8 bis 16.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Frankenberg und der Raststätte Auerswalder Blick in Fahrtrichtung Erfurt (Chemnitz) die rechte Fahrspur aufgrund von Entwässerungsarbeiten nicht genutzt werden. Der Verkehr wird über die jeweils verbleibenden Spuren vorbeigeführt.