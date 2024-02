Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz

Chemnitz - Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Unter anderem sind in der kommenden Woche Sperrungen auf der Neefestraße und der Fürstenstraße geplant.

Unter anderem in Schloßchemnitz und auf dem Sonnenberg müsst Ihr Umleitungen aufgrund von Baustellen in Kauf nehmen. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Noch bis Freitag ist auf der Müllerstraße zwischen Wilhelm-Külz-Platz und Zöllnerplatz der rechte Fahrstreifen in Richtung Schloßteich gesperrt. Grund ist der Breitbandausbau.

Auf der Winklerstraße zwischen Luisenplatz und Leipziger Straße gilt bis 18. März Einbahnstraßenregelung in Richtung Leipziger Straße. Umleitung: Leipziger Straße - Konradstraße - Luisenplatz.

Ab kommenden Montag erwartet Euch auf der Clausstraße an der Kreuzung Bernhardstraße eine halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung. Bis 2. April wird hier im 4. Bauabschnitt Fernwärme erschlossen.

Voll gesperrt wird ab Montag die Eckstraße an der Einmündung Further Straße bis Stumpf (Fahrbahnteiler). Umleitung landwärts: Hauboldstraße - Lohrstraße - Further Straße - Richardstraße - Blankenauer Straße. Umleitung stadtwärts: Further Straße - Richardstraße - Blankenauer Straße - Emilienstraße - Straße der Nationen - Müllerstraße. Bis zum 22. April wird hier an der Fernwärmeerschließung des nördlichen Brühls gearbeitet.