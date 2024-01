28.01.2024 07:33 1.289 Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Einschränkungen auf August-Bebel-Straße

Unter anderem kommt es in der kommenden Woche in der August-Bebel-Straße in Chemnitz aufgrund einer Baustelle zu Einschränkungen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Unter anderem kommt es in der kommenden Woche in der August-Bebel-Straße zu Einschränkungen. Die Sperrung aufgrund der Abrissarbeiten an der Gießerei in der Schönherrstraße dauert noch eine Woche. (Archivbild) © Uwe Meinhold Noch bis 9. Februar ist wegen des Breitbandausbaus auf der August-Bebel-Straße in Höhe der Hilbersdorfer Straße, Thomas-Mann-Platz und bei den Hausnummern 7 bis 13 eine Fahrspur in Richtung Straße der Nationen gesperrt (Einschränkung an der Ausfahrt Thomas-Mann-Platz). Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Die halbseitige Sperrung wegen der Abrissarbeiten in der Schönherrstraße zwischen Nordstraße und Blankenburgstraße mit Einbahnstraßenregelung stadteinwärts besteht noch bis 5. Februar. Umleitung stadtauswärts: Nordstraße - Müllerstraße - Zöllnerplatz - Blankenauer Straße - Chemnitztalstraße - Dammweg - Blankenburgstraße. Chemnitz Baustellen Straße zerbröselt: Hier droht bald eine größere Baustelle in Chemnitz Noch bis 29. Februar bleibt die halbseitige Sperrung auf der Weststraße zwischen Schiersandstraße und Michaelstraße. Am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße bleibt die Einbahnstraßenregelung stadtauswärts noch bis 30. April. Umleitung stadtauswärts: Christian-Wehner-Straße - Straße der Nationen - Müllerstraße. Grund ist die Sicherheitssperrung aufgrund eines teilweise eingestürzten Hauses. Straßenneubau westlich von Falkenstein (Vogtland) Die S303 soll westlich von Falkenstein verlegt werden. Hier ist ein kompletter Straßenneubau vom Kreisverkehr Siebenhitz bis zum Ortseingang Neustadt geplant. (Symbolbild) © 123rf/mariok Die S303 westlich von Falkenstein soll verlegt werden. Geplant ist laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ein kompletter Straßenneubau vom Kreisverkehr Siebenhitz bis zum Ortseingang Neustadt. "Die neue Straße ist die nahtlose Fortsetzung der B 169 Ortsumgehung Göltzschtal und vervollständigt deren Verkehrswirksamkeit. Ziel ist insbesondere eine Entlastung der Ortslage Falkenstein und der K 7813 zwischen Siebenhitz und Neustadt vom Verkehr sowie die Verbesserung der Erreichbarkeit der Orte im oberen Vogtland", heißt es weiter. Die vorbereitenden Maßnahmen sollen am 1. Februar starten. Dann findet unter anderem die Überprüfung auf Kampfmittel und das Aufstellen von temporären Amphibienleitwänden statt. Auch das Baufeld wird umgepflügt, um zu vermeiden, dass Vögel im Wiesenbereich mit der Brut beginnen. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz: Sperrung auf Zwickauer Straße, Brücken-Arbeiten am Wasserschloss Geplant ist, Anfang März dann mit den Erd- und Straßenbauarbeiten zu beginnen. Verkehrseinschränkungen sind voraussichtlich erst ab Juli nötig. Dann ist eine Vollsperrung geplant, der Verkehr wird dann über die K7813 umgeleitet. Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen sein, die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro.

Titelfoto: 123rf/mariok