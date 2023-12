11.12.2023 13:25 1.183 Straße in Chemnitz gesperrt: Teile eines Hauses eingestürzt

In Chemnitz musste am Montagmittag die Straße Am Zöllnerplatz (B107) aufgrund eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes musste am heutigen Montag die Straße Zöllnerplatz (B107) in Chemnitz gesperrt werden. Teile eines leerstehenden Hauses Am Zöllnerplatz waren am Montag eingestürzt. © Harry Härtel Gegen 12 Uhr waren hier nach ersten Informationen Teile des Gebäudes im Innenbereich eingestürzt. Nach Polizeiangaben war in dem leerstehenden Haus offenbar die Zwischendecke eingebrochen, außerdem Teile der Außenfassade eingestürzt. Einige Teile wurden auch auf die Straße geschleudert.

Die Feuerwehr musste anrücken. Während des Einsatzes musste die B107 in Höhe der Müllerstraße voll gesperrt werden.

Titelfoto: Harry Härtel