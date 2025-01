Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Sperrungen auf A4 und A72

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche kommt es in Chemnitz aufgrund von Baustellen zu Sperrungen. Außerdem kommt es auf der A72 und der A4 zu Einschränkungen.

Zu einer Einschränkung kommt es ab Montag auf der Geibelstraße in Höhe Hausnummer 216. Bis 21. Februar ist hier eine halbseitige Fahrbahnsperrung aufgrund von Breitbandausbau nötig.

Ebenfalls halbseitig gesperrt ist die Hainstraße in Höhe Lessingstraße noch bis 14. Februar. Ihr könnt in der Zeit nicht von der Lessingstraße auf die Hainstraße ausfahren. Hier wird ein Fußgängerüberweg gebaut.

Auf der A4 und der A72 kommt es zu Sperrungen. (Symbolbild) © Peter Zschage

Am Montag und Dienstag wird jeweils von 9 bis 14 Uhr auf der A72 in Fahrtrichtung Leipzig die Auffahrt für den von der B173 in Fahrtrichtung Chemnitz-Zentrum auffahrenden Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Grund für die Maßnahme sind Grünpflegearbeiten.

Von Mittwoch in der Zeit von 12 bis 14 Uhr bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr wird in Fahrtrichtung Hof die A72-Ausfahrt Chemnitz-Süd auf die B173 in Fahrtrichtung Oberlungwitz wegen Grünpflegearbeiten gesperrt. Der Verkehr wird als Wendefahrt umgeleitet. Die Umleitung ist innerhalb der Anschlussstelle ausgeschildert.

Am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr ist die A72-Auffahrt Chemnitz-Süd in Fahrtrichtung Leipzig für den von der B173 in Fahrtrichtung Oberlungwitz auffahrenden Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt als Wendefahrt und ist ausgeschildert. Grund für die Maßnahme sind auch hier Grünpflegearbeiten.

Von Montag bis Freitag wird auf der A4 tagsüber in Fahrtrichtung Dresden die zweite Überholspur zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Mitte und Frankenberg gesperrt. Der Verkehr wird auf den beiden verbleibenden Fahrstreifen vorbeigeführt. Grund für die Maßnahme sind Entwässerungsarbeiten.