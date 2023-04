Baustellen in Chemnitz und Umland: A72-Anschlussstelle gesperrt, Bergstraße dicht

Chemnitz - Zusätzlich zu den bereits laufenden Baumaßnahmen in Chemnitz und im Umland erwarten Euch wieder neue Sperrungen in der kommenden Woche. Wir sagen Euch, wo Ihr mehr Zeit einplanen müsst!

Die A72 Anschlussstelle Rottluff (Kalkstraße) Auffahrt in Richtung Leipzig wird ebenfalls von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Verkehr wird so umgeleitet: Kalkstraße - A72 Richtung Hof - AS Chemnitz-Süd (Wendefahrt).

Aufgrund einer Baugrunduntersuchung muss die Bornaer Straße zwischen Wittgensdorfer Straße und Sandstraße (in Höhe der Bahnbrücke) von Montag bis Freitag halbseitig gesperrt werden. Von Mittwoch bis Freitag ist in der Zeit von 23 bis 4.45 Uhr eine Vollsperrung nötig.

Die S272 zwischen Antonsthal und Breitenbrunn muss ab kommendem Montag gesperrt werden. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

An der S272 zwischen Antonsthal und Breitenbrunn sind laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ab kommendem Montag umfangreiche Bauarbeiten geplant. Das Stützbauwerk am Schwarzwasser am Ortseingang von Breitenbrunn sowie der gesamte Straßenabschnitt zwischen dem Ortsausgang Antonsthal und der Kreuzung mit der K9133 in Breitenbrunn sollen erneuert werden.

Gebaut wird in mehreren Teilabschnitten und die S272 sowie die K9133 müssen zeitweise voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in der Bauzeit aus Richtung Johanngeorgenstadt über die K9133 Breitenbrunn und Rittersgrün, die S271 Raschau-Markersbach und die B101 Schwarzenberg zurück zur S272, in der Gegenrichtung analog. Das Gesamtvorhaben wird voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen.

In Aue muss ab Montag bis voraussichtlich Donnerstag die Clara-Zetkin-Straße Höhe Hausnummer 58z voll gesperrt werden. Die Schneeberger Straße (innere Schneeberger Straße) wird bis voraussichtlich 2. Juni halbseitig gesperrt. Von Mittwoch bis voraussichtlich 28. Juli wird das Marktgäßchen voll gesperrt.

Die Bodelschwinghstraße in Buchholz muss von Dienstag bis 19. Mai aufgrund von Aufgrabungsarbeiten voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die Karlsbader Straße - Schlettauer Straße - Karlstraße.