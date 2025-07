Baustellen in Chemnitz: Sperrungen in Grüna und Rabenstein, A72-Auffahrt dicht

Chemnitz - Auf den Straßen in Chemnitz kommt es in der kommenden Woche aufgrund von Baustellen zu zahlreichen Einschränkungen. Unter anderem auf der Neefestraße, der August-Bebel-Straße und der Unritzstraße.

Ab Montag, 18 Uhr, kommt es auf der Neefestraße zwischen der Straße Im Neefepark und der Carl-von-Bach-Straße bei der A72-Anschlussstelle Chemnitz Süd zur Einschränkung der Spur stadteinwärts in Höhe der Autobahnauffahrt Richtung Hof. Voll gesperrt wird die Auffahrt von der B173/Neefestraße zur A72 Richtung Leipzig. Der Verkehr wird mit einer Wendefahrt in der Anschlussstelle Chemnitz Süd über die U3 umgeleitet.

Am Mittwoch starten auf der August-Bebel-Straße in Grüna umfangreiche Bauarbeiten. In diesem Jahr wird der Abschnitt von der Zufahrt zur Baumgarten-Schule bis zur Chemnitzer Straße gebaut, das teilte der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mit. Dafür muss die August-Bebel-Straße abschnittsweise zwischen Baumgartenstraße und Chemnitzer Straße in Höhe Hausnummer 3 bis 9, Kreuzung Dorfstraße voll gesperrt werden.

Zwischen den A4-Anschlussstellen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Mitte finden laut der Autobahn GmbH des Bundes zwischen Mitte Juli und Mitte Dezember in beiden Richtungen Arbeiten in Vorbereitung auf eine Fahrbahnerneuerung im Jahr 2026 statt.

Auf A4 und A72 kommt es zu bauvorbereitenden Maßnahmen. Die Fahrbahn soll erneuert werden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Auch auf der A72 finden ab der kommenden Woche bauvorbereitende Maßnahmen statt. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu Spurreduzierungen und Fahrbahneinengungen.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd wird von der Neefestraße/B173 stadtauswärts fahrend auf die A72 in Richtung Leipzig von Montag, 18 Uhr bis 27. November voll gesperrt. Der auffahrwillige Verkehr wird innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Süd umgeleitet.

Grund ist eine ab August geplante Sanierung der Fahrbahn in Richtung Leipzig zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und dem Autobahnkreuz Chemnitz. Durch die Maßnahme sollen Schäden im offenporigen Asphalt beseitigt werden.

"Ab August wird der Verkehr in einer sogenannten 3+1 bzw. 3+2 Verkehrsführung an der Maßnahme vorbeigeführt, zunächst zweistreifig in beide Fahrtrichtungen. Im weiteren Verlauf stehen den Verkehrsteilnehmenden drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Leipzig und zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hof zur Verfügung. In jeder Bauphase bleiben je zwei LKW-Fahrspuren pro Richtung erhalten", teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Bis Dezember sollen die Arbeiten dauern.