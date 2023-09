Baustellen in Chemnitz und Umland: Hier müsst Ihr mit Einschränkungen rechnen

Chemnitz - In der kommenden Woche starten neue Bauvorhaben in Chemnitz und auch im Umland. Wir sagen Euch, wo Ihr aufgrund von Sperrungen mehr Zeit einplanen müsst.

Es besteht eine Einschränkung beim Ein- und Ausfahren in die Burkhardtsdorfer Straße. Die Straßenbauarbeiten sollen voraussichtlich bis 2. Oktober dauern.

In Höhe der Hausnummern 20-24 (Vita-Center) müsst Ihr ab Montag auf der Wladimir-Sagorski-Straße mit starken Einschränkungen rechnen. Hier wird eine Fahrtrichtung gesperrt, mit Verschwenkung auf die Gegenfahrbahn. Eine Fahrspur pro Richtung bleibt laut Stadt immer befahrbar.

Dafür muss die S282 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die S293 zur B173 Lichtentanne, weiter nach Schönfels und über die S282a umgeleitet, in der Gegenrichtung analog dazu. Die Bahnhofstraße ist aus Richtung Schönfels weiterhin befahrbar.

Ab Montag ist die Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna in Höhe der Hausnummer 20 voll gesperrt. Die Umleitung verläuft in beiden Richtungen über die Hohensteiner Straße, den Ostring sowie die Burgstädter Straße. Grund der Sperrung ist die Herstellung von Hausanschlüssen. Voraussichtlich dauern die Arbeiten zwei Wochen.

Ab Mittwoch kommt es aufgrund von Arbeiten an der Trinkwasserleitung zur Vollsperrung der Karl-May-Straße in Hohenstein-Ernstthal. Das betrifft konkret den Bereich zwischen Marktstraße und Mittelstraße. Voraussichtlich dauern die Arbeiten hier bis zum 22. September.