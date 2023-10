Baustellen in Chemnitz und Umland: Sperrungen auf Südring und A4

Chemnitz - In der kommenden Woche starten in Chemnitz keine neuen größeren Bauvorhaben, einige Sperrungen dauern jedoch etwas länger. Und auf der A4 müsst Ihr mit Einschränkungen rechnen.

Wegen Baumfällarbeiten muss auf dem Südring voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Am kommenden Samstag erwartet Euch eine Vollsperrung auf dem Südring in Chemnitz im Bereich Auf-/Abfahrtsrampe von/zu Stollberger Straße. Der Verkehr wird über: Stollberger Straße - Wladimir-Sagorski-Straße - Südring umgeleitet. Grund sind Baumfällarbeiten.

Noch bis kommenden Mittwoch bleibt auf der A4 Richtung Görlitz die Ausfahrt der Anschlussstelle Hainichen aufgrund von Erneuerungsmaßnahmen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Berbersdorf.

Von kommendem Donnerstag bis 24. November starten auf der A4 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Berbersdorf die Rückbauarbeiten. Dazu müssen in Richtung Aachen die erste und zweite Überholspur gesperrt werden. In Richtung Görlitz wird die zweite Überholspur gesperrt.