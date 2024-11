10.11.2024 07:03 778 Baustellen in Chemnitz: Vollsperrungen im Zentrum

Unter anderem starten in der kommenden Woche in Chemnitz im Zentrum und in Altendorf Baustellen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche erwarten Euch in Chemnitz neue Baustellen. Unter anderem gibt es im Zentrum und in Altendorf Sperrungen. Unter anderem kommt es auf der Annaberger Straße und der Bahnhofstraße zu Sperrungen. (Symbolbild) © Uwe Meinhold Ab Montag wird auf der Annaberger Straße zwischen Reichsstraße und Treffurthstraße die Fahrspur stadtauswärts im Bereich Viadukt voll gesperrt. Umleitung: Beckerstraße - Treffurthstraße - Reichenhainer Straße - Altchemnitzer Straße - Rößlerstraße. Grund sind Brückenbauarbeiten am Chemnitzer Viadukt, die bis 29. November dauern sollen. Voll gesperrt wird ab Montag der Harthweg an der Hausnummer 1. Der Verkehr wird über Popowstraße - Guerickestraße - Zwickauer Straße - Ulmenstraße - Weststraße - Kochstraße - Waldenburger Straße - Harthweg umgeleitet. Die Störungsbeseitigung soll bis 29. November dauern. Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Bahnhofstraße in Höhe der Annaberger Straße in beide Fahrtrichtungen. Grund sind Arbeiten an der Gleisüberfahrt Annaberger Straße bis 29. November. Umleitung: Zschopauer Straße - Ritterstraße - Gustav-Freytag-Straße - Reichsstraße. Großräumige Umleitung: August-Bebel-Straße - Müllerstraße - Mühlenstraße - Theaterstraße. Letzte Bauphase auf Neefestraße Einschränkungen gibt es in der kommenden Woche unter anderem auf der Neefestraße und der Flemmingstraße. (Symbolbild) © Uwe Meinhold Auf der Bernsdorfer Straße wird ab Montag zwischen Wartburgstraße und Augsburger Straße die Fahrbahn stadtauswärts voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Wartburgstraße/ Reichenhainer Straße/Augsburger Straße. Die Arbeiten im Bauabschnitt 3.2 sollen voraussichtlich bis 10. Februar dauern. Stadteinwärts kommt es ab Montag auf der Neefestraße zwischen Südring und A72 zur Fahrbahneinschränkung, Euch steht nur ein Fahrstreifen stadteinwärts zur Verfügung. Hier wird bis zum 29. November die Überfahrt zurückgebaut und Pflanzgruben werden vorbereitet. Auf der Limbacher Straße wird von Dienstag bis Freitag an der Einmündung Kochstraße die Linksabbiegerspur in die Kochstraße gesperrt. Chemnitz Baustellen Ab Montag: Vollsperrung im Chemnitzer Zentrum! Halbseitig gesperrt wird ab Dienstag die Flemmingstraße in Höhe der Albert-Schweitzer-Straße. Der Haltestellenbau soll bis 6. Dezember dauern. Auch auf der Dresdner Straße gibt es eine halbseitige Sperrung in Höhe Steinweg. Von Mittwoch bis 29. November dauern hier die Arbeiten. Sperrung der A4-Anschlussstelle Chemnitz-Ost Am Montag wird von 10 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Dresden die Ausfahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Ost voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, Verkehrsteilnehmer wenden an der Anschlussstelle Hainichen und fahren dann zurück zur Anschlussstelle Chemnitz-Ost. Grund für die Sperrung sind Bauwerksprüfungen.

Titelfoto: Uwe Meinhold