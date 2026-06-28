Baustellen in und um Chemnitz: Maßnahme im Zentrum eher fertig, A4-Auffahrt länger gesperrt
Chemnitz - In der kommenden Woche kommt es aufgrund von Baustellen zu weiteren Einschränkungen auf den Straßen in Chemnitz. Andere Maßnahmen wurden verlängert. Auch im Umland gibt es Verzögerungen: Die Auffahrt der A4-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden bleibt länger gesperrt.
Noch bis 25. Juli ist die Zwickauer Straße in Höhe der Hausnummern 480 bis 512 wegen Arbeiten zum Breitbandausbau teilweise gesperrt.
Ab Montag wird die Slevogtstraße zwischen An der Bahnstrecke und Schulgelände teilweise gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 6. Juli dauern.
Auch die Arbeiten auf der Wittgensdorfer Straße zwischen Bornaer Straße und Burgstädter Straße sollen nun bis 4. Juli dauern. Hier ist aufgrund von Breitbandausbauarbeiten halbseitig gesperrt.
Das Bauende der Maßnahme auf der Mühlenstraße wurde Ende Mai bis zum 3. August verlängert. Nun werden die Arbeiten doch früher fertig. Am 21. Juli soll die Vollsperrung auf der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Georgstraße aufgehoben werden. Aktuell wird der Verkehr hier über Bergstraße - Schloßteichstraße - Müllerstraße bzw. Brückenstraße - Straße der Nationen - Georgstraße umgeleitet.
Einschränkungen auf A4
Von Dienstag bis Freitag, jeweils von 17 Uhr bis 24 Uhr und 0 Uhr bis 6 Uhr (Ende: Freitag, 6 Uhr), werden zwischen der Anschlussstelle Hainichen und dem Rastplatz Rossauer Wald zwei Spuren auf der A4 in Richtung Chemnitz reduziert. Grund dafür ist die Instandsetzung der Fahrbahn. Der Verkehr wird auf der verbleibenden Spur vorbeigeführt.
Die Auffahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Dresden bleibt bis mindestens 1. August gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH des Bundes andauernde Qualitätskontrollen des Betons. Ursprünglich sollte die Auffahrt im Juni wieder freigegeben werden.
"Der auffahrwillige Verkehr wählt die Auffahrt in Fahrtrichtung Erfurt (Aachen) und wendet an der Anschlussstelle Wüstenbrand zurück in Fahrtrichtung Dresden/Görlitz", heißt es weiter.
Titelfoto: Uwe Meinhold