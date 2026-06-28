Baustellen in und um Chemnitz: Maßnahme im Zentrum eher fertig, A4-Auffahrt länger gesperrt

Chemnitz - In der kommenden Woche kommt es aufgrund von Baustellen zu weiteren Einschränkungen auf den Straßen in Chemnitz . Andere Maßnahmen wurden verlängert. Auch im Umland gibt es Verzögerungen: Die Auffahrt der A4-Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden bleibt länger gesperrt.

Am 21. Juli soll die Vollsperrung auf der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Georgstraße aufgehoben werden. (Archivfoto) © Uwe Meinhold

Noch bis 25. Juli ist die Zwickauer Straße in Höhe der Hausnummern 480 bis 512 wegen Arbeiten zum Breitbandausbau teilweise gesperrt.

Ab Montag wird die Slevogtstraße zwischen An der Bahnstrecke und Schulgelände teilweise gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 6. Juli dauern.

Auch die Arbeiten auf der Wittgensdorfer Straße zwischen Bornaer Straße und Burgstädter Straße sollen nun bis 4. Juli dauern. Hier ist aufgrund von Breitbandausbauarbeiten halbseitig gesperrt.

Das Bauende der Maßnahme auf der Mühlenstraße wurde Ende Mai bis zum 3. August verlängert. Nun werden die Arbeiten doch früher fertig. Am 21. Juli soll die Vollsperrung auf der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Georgstraße aufgehoben werden. Aktuell wird der Verkehr hier über Bergstraße - Schloßteichstraße - Müllerstraße bzw. Brückenstraße - Straße der Nationen - Georgstraße umgeleitet.