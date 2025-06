Baustellen in und um Chemnitz: Sperrungen auf Leipziger Straße und A4

Chemnitz - Neue Baustellen in der kommenden Woche! In Chemnitz wird unter anderem auf der Leipziger Straße und der Dresdner Straße gesperrt. Auch auf der A4 bei Chemnitz kommt es in der kommenden Woche zu mehreren Einschränkungen aufgrund von Sperrungen.

Auf der A4 bei Chemnitz kommt es in der kommenden Woche zu mehreren Einschränkungen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am Dienstag wird zwischen 9 und 15 Uhr die A4-Abfahrt in Richtung Chemnitzcenter der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte auf der Richtungsfahrbahn Görlitz gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an Schutzeinrichtungen. Der Verkehr wird innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte umgeleitet.

Am Mittwoch wird zwischen 8 und 16 Uhr die Auffahrt der A4-Anschlussstelle Chemnitz-Ost in Richtung Erfurt gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an Schutzeinrichtungen. Wer auffahren will, wird als Wendefahrt über die Anschlussstelle Hainichen umgeleitet.

Von Mittwoch bis Freitag sowie vom 16. bis 20. Juni wird tagsüber zwischen den Anschlussstellen Frankenberg und Chemnitz-Mitte in Richtung Chemnitz die zweite Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Bodenuntersuchungen. Der Verkehr wird auf den anderen Spuren an der Maßnahme vorbeigeleitet.

Von Montag bis Freitag kommt es tagsüber zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und der Rastanlage "Rabensteiner Wald" in Richtung Chemnitz wegen Instandsetzungsarbeiten zur Reduzierung der Lastspur. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrspuren an der Maßnahme vorbeigeführt.