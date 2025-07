Baustellen in Chemnitz: Straße auf Kaßberg wochenlang dicht

Chemnitz - In Chemnitz starten am Montag umfangreiche Bauarbeiten auf dem Kaßberg. Hier wird abschnittsweise die Barbarossastraße voll gesperrt. Wir sagen Euch, wo sonst noch Sperrungen auf Euch warten.

Aufgrund von Arbeiten auf der Frankenberger Straße in Höhe Dresdner Straße müsst Ihr eine Umleitung in Kauf nehmen. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Auf der Bornaer Straße in Höhe Am Rosenhag gilt von Montag bis Freitag die Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Leipziger Straße.

Halbseitig gesperrt wird von Montag bis Freitag die Palmstraße zwischen Reinhardtstraße und Rathenaustraße.

Von Montag bis 30. Juli kommt es aufgrund einer Baumaßnahme zur Vollsperrung der Klaffenbacher Hauptstraße in Höhe des Hausgrundstücks 128.

Voll gesperrt wird ab Montag ebenfalls die Eubaer Straße in Höhe Hausnummer 53. Die Umleitung führt über: Walter-Klippel-Straße - Augustusburger Straße. Bis 2. August sollen die Arbeiten hier dauern.

Für Lkw und Linienverkehr voll gesperrt wird die Bornaer Straße in Höhe Hausnummer 21d von Dienstag bis Donnerstag.

Die Unritzstraße zwischen Zufahrt Wohngebiet und Zufahrt Kulturpalast wird ab Dienstag voll gesperrt. Umleitung: Oberfrohnaer Straße - Pelzmühlenstraße - Riedstraße. Die Zufahrt zum Krankenhaus erfolgt ab Dienstag über die Riedstraße.

Von Mittwoch bis Freitag wird auf der Frankenberger Straße in Höhe Dresdner Straße die Rechtsabbiegespur in die Dresdner Straße gesperrt, die Umleitung führt über: Margaretenstraße - Dresdner Straße.