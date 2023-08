06.08.2023 07:00 Baustellen und Sperrungen in Chemnitz: Hier wird es nächste Woche eng!

In der kommenden Woche wird in Chemnitz unter anderem in der Reichsstraße und der Limbacher Straße gebaut. Wir sagen Euch, wo Baustellen und Sperrungen sind.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustellen inklusive Sperrungen in Chemnitz und Umland. Wir sagen Euch, wo Ihr mehr Zeit einplanen müsst. Ab Montag wird die Reichsstraße zwischen Wielandstraße und Weststraße halbseitig gesperrt. © Uwe Meinhold Ab Montag kann es aufgrund von Gleisbauarbeiten im Bereich Bahnhofstraße/ Reitbahnstraße zu Einschränkungen Richtung Falkeplatz kommen. Die Arbeiten finden bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18.30 Uhr statt. Die Reichsstraße zwischen Wielandstraße und Weststraße wird aufgrund von Straßenbauarbeiten ab Montag halbseitig gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 19. August dauern. Auf der Limbacher Straße steht Euch ab Montag zwischen Kanzlerstraße und Reichsstraße nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Grund ist eine Baustelleneinrichtung für einen Gebäudeneubau bis 8. Februar des kommenden Jahres. Chemnitz Baustellen Wegen Gleisbauarbeiten! Neue Einschränkungen im Chemnitzer Zentrum Halbseitig gesperrt wird ab Montag die Georgstraße zwischen Mühlenstraße und Brühl. Hier wird laut CVAG bis voraussichtlich 25. August eine Haltestelle gebaut. Wie die CVAG ebenfalls mitteilte, wird von Montag bis Freitag die Einsiedler Neue Straße zwischen Einsiedler Hauptstraße und Gärtnereiweg halbseitig gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Zur Vollsperrung der Röhrsdorfer Allee kommt es ab Montag. Im Bereich zwischen Nordstraße und Röhrsdorfer Straße werden bis voraussichtlich 19. August Sanierungsarbeiten durchgeführt. Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Die Gleisüberfahrt an der Reichsstraße Zwickauer Straße bleibt noch bis zum 20. August voll gesperrt. Auf der Frankenberger Straße zwischen Klarastraße und Dresdner Straße bleiben die Fahrbahneinschränkungen mit Verschwenkungen auf eine Fahrspur je Richtung noch bis 31. August bestehen. Das Bauvorhaben auf der Zwickauer Straße zwischen Falkeplatz und Reichsstraße bleibt bis 20. August bestehen. Kein Linksabbiegen von der Zwickauer Straße (landwärts) in die Reichsstraße möglich. Sperrungen auf S223: Ersatzneubau der Flöhabrücke an der Papierfabrik Wernsdorf Ab der kommenden Woche starten die Arbeiten für einen Ersatzneubau der S223-Brücke über die Flöha an der Papierfabrik Wernsdorf (Erzgebirge). Außerdem soll die Staatsstraße auf insgesamt rund 630 Metern ausgebaut werden. Erste Arbeiten zwischen Pockau-Lengefeld und Olbernhau starten ab kommendem Mittwoch. Mehr Infos zu den Sperrungen der Staatsstraße inklusive Umleitungen findet Ihr im TAG24-Artikel "Sperrungen im Erzgebirge nötig: Auf dieser Staatsstraße wird bis 2026 gebaut".

Titelfoto: Uwe Meinhold