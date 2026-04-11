Brückenbauarbeiten in Sachsen: Vollsperrungen nötig
Treuen/Glauchau - Aufgrund von Brückeninstandsetzungsarbeiten in Sachsen sind ab kommendem Montag Vollsperrungen nötig.
Am Montag starten die Arbeiten an der S298/Auerbacher Straße zur Instandsetzung der Brücke über die Treba in Treuen (Vogtland).
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) sind Betoninstandsetzungsarbeiten an verschiedenen Bauteilen sowie die Erneuerung des Geländers vorgesehen.
Die Arbeiten sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein.
Während der Arbeiten ist eine Vollsperrung der Auerbacher Straße im Bereich der Brücke erforderlich. Der Verkehr wird über die Perlaser Straße, weiter über die S299 und die K7815 zurück zur S298/Auerbacher Straße umgeleitet.
Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 50.000 Euro.
Instandsetzung der Bahnbrücke in Glauchau
Ebenfalls am Montag beginnen die Arbeiten zur Instandsetzung der Brücke der S288 über die Anlagen der Deutschen Bahn AG in Glauchau-Gesau (Meeraner Straße).
"Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Funktionsfähigkeit und uneingeschränkte Befahrbarkeit des Bauwerks aus dem Jahr 1964 dauerhaft sicherzustellen", teilte das LASuV mit.
Bis Mitte Juni dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
Die S288/Meeraner Straße muss im Bereich der Brücke voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die B175, Ludwig-Erhard-Straße und Siemensstraße umgeleitet.
"Radfahrer und Fußgänger nutzen während der Sperrung die Unterführung Tunnelweg. Der Bahnverkehr auf der Sachsen-Franken-Magistrale wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Die bahnrelevanten Arbeiten an der Straßenbrücke erfolgen im Juni 2026 innerhalb mehrerer, bereits von der DB InfraGo vorgesehener Nachtsperrpausen", heißt es weiter.
Die Baukosten betragen circa 570.000 Euro.
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