Brückenbauarbeiten in Sachsen: Vollsperrungen nötig

Treuen/Glauchau - Aufgrund von Brückeninstandsetzungsarbeiten in Sachsen sind ab kommendem Montag Vollsperrungen nötig.

Während der Bauarbeiten ist eine Vollsperrung der Auerbacher Straße im Bereich der Brücke erforderlich. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Am Montag starten die Arbeiten an der S298/Auerbacher Straße zur Instandsetzung der Brücke über die Treba in Treuen (Vogtland).

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) sind Betoninstandsetzungsarbeiten an verschiedenen Bauteilen sowie die Erneuerung des Geländers vorgesehen.

Die Arbeiten sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein.

Während der Arbeiten ist eine Vollsperrung der Auerbacher Straße im Bereich der Brücke erforderlich. Der Verkehr wird über die Perlaser Straße, weiter über die S299 und die K7815 zurück zur S298/Auerbacher Straße umgeleitet.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 50.000 Euro.