Bundesstraße in Mittelsachsen wird weiter ausgebaut: Vollsperrung bleibt!

"Zusätzlich wird ein 1,50 Meter breiter Gehweg samt Beleuchtung angebaut. Die Hangseite des Streckenabschnittes wird unter anderem mit Bodennägeln und Stahlnetzen auf einer Länge von 200 Meter bzw. 390 Metern in einer Höhe von bis zu 10 Metern gesichert. Der Straßenbereich an der Zschopau erhält zwei Stützwandkonstruktionen mit jeweils einer Länge von 274 und 314 Metern. Diese werden aus Stahlbeton auf sogenannten Mikropfählen gegründet", heißt es weiter.

Am kommendem Montag, dem 25. September, starten die Ausbauarbeiten an der B180 zwischen dem Ortsausgang Erdmannsdorf und dem Ortseingang Kunnersdorf bis in Höhe der Brücke über den Schwarzbach.

Die B180 im Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf wird bereits seit dem Frühjahr 2021 ausgebaut. Der Bauabschnitt innerorts vom Ortsausgang bis zur S236 konnte bereits abgeschlossen werden. Die Arbeiten zum Ersatzneubau der Brücke über den Schwarzbach haben im Frühjahr dieses Jahres begonnen.

"Aufgrund der sehr begrenzten Arbeitsraumbreiten bleibt die B180 bis zur Fertigstellung des nun beginnenden Bauabschnittes voll gesperrt", teilte das LASuV weiter mit.

Der Verkehr wird weiterhin ab der Kreuzung mit der S236 in Erdmannsdorf über die S236 zum Südring Chemnitz, auf die B174 in Richtung Gornau und abschließend auf die B180 in Richtung Erdmannsdorf umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu.

Kostenpunkt für diesen Bauabschnitt: circa sieben Millionen Euro.