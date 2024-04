Chemnitz: Bauarbeiten zur weiteren Südring-Sanierung starten im Sommer

Chemnitz - Der Südring in Chemnitz soll von der Zschopauer Straße bis zur Bernsdorfer Straße saniert werden. Das hat der Chemnitzer Stadtrat in seiner Sitzung am gestrigen Mittwoch entschieden.

Der Südring soll ab Juli von der Zschopauer Straße bis zur Bernsdorfer Straße grundhaft erneuert werden. © Uwe Meinhold

Laut Stadt soll die Baumaßnahme Anfang Juli beginnen und voraussichtlich bis Ende Oktober 2024 fertiggestellt sein.

Die Sanierung erfolgt durch das hohe Verkehrsaufkommen halbseitig.

"Eine Fahrtrichtung wird dabei jeweils komplett gesperrt und der Verkehr auf der anderen, 6,50 Meter breiten Fahrbahn in Zweirichtungsverkehr geführt. Daher werden vor Beginn der Baumaßnahmen weitere Überfahrten über den Mittelstreifen im Bereich der Rampen Zschopauer Straße gebaut", heißt es weiter.

Die Baumaßnahme beginnt mit der Ostseite. Der Verkehr des Südverbunds wird auf der Westfahrbahn einspurig über die Gesamtlänge der Sanierung geführt, der Schwerlastverkehr Richtung B174 (Grenze) wird dann über die Bernsdorfer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße - Zschopauer Straße umgeleitet.

Der Abschnitt vom Beginn der Abbiegespur der Südostrampe (Auffahrt des Südrings auf die B174) bis zu der Rampe Südost an der Zschopauer Straße muss in den Sommerferien fertiggestellt werden. Erst danach werden die Fräsarbeiten am Bauanfang an der Bernsdorfer Straße fortgesetzt.