Chemnitz: Baustelle auf Zwickauer Straße startet

Chemnitz - Neue Baustelle auf der Zwickauer Straße in Chemnitz !

Auf der Zwickauer Straße kommt es ab Mittwoch stadteinwärts zu Einschränkungen aufgrund von Bauarbeiten. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Stadt mitteilte, starten ab Mittwoch zwischen der Goethestraße und der Reichsstraße einschließlich der Kreuzungen Goethestraße und Reichsstraße Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn stadteinwärts.

In vier Bauabschnitten soll hier die Straße auf einer Länge von circa 600 Metern saniert werden.

"Während der Bauzeit wird der motorisierte Individualverkehr auf mindestens einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt", heißt es weiter aus dem Rathaus.

Zunächst wird in den ersten drei Wochen die linke Fahrspur entlang der Gleise bis in Höhe des Fahrzeugmuseums erneuert. Daher könnt Ihr in der Zeit die Gleisüberfahrt Barbarossastraße nicht nutzen. Der Verkehr wird über die Ahornstraße - Ulmenstraße - Zwickauer Straße bzw. die Zwickauer Straße - Reichsstraße umgeleitet.