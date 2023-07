Chemnitz: Diese Baustelle nervt Autofahrer richtig!

Eberhard Köhler (83) hat sich verfahren: "Wo bitte geht es in die Zwickauer Straße?" © Ralph Kunz

Bisher schicken die Schilder - und auch Google Maps - viele Autofahrer in die Michaelstraße und dann zurück zum Kaßberg.



Die meisten wollen aber weiter in die Zwickauer oder Neefestraße. Also stadtauswärts.

Nach dem TAG24-Bericht "Schilder-Wahnsinn an der Kappler Drehe: Diese Baustelle stürzt Chemnitz ins Chaos" vorige Woche hat die Verwaltung zwar ein neues Sackgassenschild aufgestellt, doch genützt hat's nichts.

Sinnvoller wäre wohl, Schilder wie "Stadtauswärts" für die linke Spur und "Stadteinwärts" nach rechts aufzustellen. Werbeprofi Lutz Gläser (58) von der Chemnitzer Firma Future Werbung würde sich das wünschen: "Das wäre endlich eindeutig!"

Doch bis dahin herrscht weiter das Chaos. TAG24 fing am Mittwoch verärgerte Reaktionen der Autofahrer ein: "Eine klare Beschilderung fehlt hier", stöhnt Roman Braun (39) aus Hannover. Eberhard Köhler (83) aus Chemnitz ist fassungslos: "Ich wohne seit 50 Jahren in Chemnitz. So hilflos war ich noch nie." Irena Baerle (42) schimpft: "So was Blödes habe ich noch nie gesehen."