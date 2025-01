Chemnitz: Hier sind in der kommenden Woche Sperrungen nötig

Chemnitz - Umfangreiche Straßensperrungen sind am kommenden Samstag in der Chemnitzer Innenstadt nötig. Grund ist das Kulturhauptstadt -Opening. Außerdem kommt es unter anderem zu Einschränkungen auf der Annaberger Straße und der Bernsdorfer Straße.

Auch auf der Berbisdorfer Straße in Höhe Hausnummer 123 bis 133 wird es ab Montag abschnittsweise Einschränkungen aufgrund einer Baugrunduntersuchung geben. Das Ganze soll bis 24. Januar dauern.

Von Montag bis Mittwoch kommt es auf der Annaberger Straße zwischen Klaffenbacher Straße und Ortsausgang zu Fahrbahneinschränkungen in beide Richtungen. Grund sind Baumschneidearbeiten in der Zeit von jeweils 8 bis 15 Uhr.

In der Innenstadt warten einige Sperrungen wegen des KuHa-Openings auf Euch. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Am Eröffnungstag werden zahlreiche Straßen in der City gesperrt sowie Park-und Halteverbote ausgewiesen. Die Brückenstraße wird zwischen Theaterstraße und Straße der Nationen von Mittwoch, 15. Januar, 9 Uhr bis Mittwoch, 23. Januar, 18 Uhr komplett gesperrt.

Die ersten Umbauarbeiten auf der Brückenstraße starteten bereits am vergangenen Donnerstag.

Am Samstag werden dann von 9 bis 24 Uhr diese Bereiche gesperrt:

Straße der Nationen zwischen Zentralhaltestelle, Brückenstraße und Richard-Tauber-Straße

Carolastraße

Brückenstraße zwischen Theaterstraße und Bahnhofstraße

Brückenstraße bis Jansenfabrik (Stumpf)

Waisenstraße zwischen Bahnhofstraße und Carolastraße

Theunertstraße zwischen Promenadenstraße und Schloßstraße (nur Haltverbote)

Johannisplatz (ab Beginn Fußgängerzone)

Markt und Neumarkt

Rosenhof angrenzend an den Markt (Bereich Fußgängerzone)

Am Wall

Innere Klosterstraße

Webergasse

Rathausstraße

Bretgasse (ab Beginn Fußgängerzone)

Theaterstraße zwischen Hartmannstraße und Mühlenstraße Höhe "Heck Art"

Die Umleitung führt über die Bahnhofstraße - Dresdner Straße - Müllerstraße - Promenadenstraße - Hartmannstraße - Theaterstraße.

In diesen Bereichen ist das Parken bereits ab 6 Uhr bzw. auf der Brückenstraße (Stumpf) ab 9 Uhr nicht mehr möglich. Anwohner mit gültigem Bewohnerparkausweis für das jeweils ausgestellte Bewirtschaftungsquartier dürfen laut Stadt an diesem Tag auch in allen anderen Quartieren der Bewirtschaftungszonen parken.

Erreichbar bleiben die Parkhäuser wie Galeria Kaufhof, Rathaus-Passagen/Am Wall und Rosenhof.

Weitere Informationen zum Verkehr, unter anderem zu Park&Ride-Parkplätzen, zu Parkplätzen für Wohnmobile und Reisebusse sowie zum Kulturhauptstadtticket des VMS findet Ihr unter chemnitz.de/verkehr.

Ab Samstagnachmittag sind außerdem mehrere Demonstrationen außerhalb der Veranstaltungsbereiche angemeldet und genehmigt. Die Polizei sichert die Demonstrationen ab.