25.06.2023 07:14 531 Chemnitz und Umland: Baustellen und Sperrungen in der kommenden Woche

In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz und im Umland neue Baustellen inklusive Sperrungen. Wir sagen Euch, wo Ihr Umleitungen in Kauf nehmen müsst.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche starten in Chemnitz und im Umland wieder neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird und welche Umleitungen Ihr in Kauf nehmen müsst. Ab Montag wird die Dresdner Straße und die Georgstraße aufgrund von Bauarbeiten halbseitig gesperrt. (Symbolbild) © Maik Börner Laut CVAG muss ab Montag die Georgstraße zwischen Mühlenstraße und Brühl halbseitig gesperrt werden. Grund ist der Haltestellenausbau. Die Arbeiten sollen bis 14. Juli dauern. Die Linien 23 und N18 werden umgeleitet.

Ab Mittwoch muss dann die Dresdner Straße in Höhe Hans-Link-Straße halbseitig gesperrt werden. Grund ist die Verlegung von Gas- und Trinkwasserleitung. Nach Angaben der Stadt sollen die Arbeiten bis 14. Juli dauern. Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Chemnitz Baustellen Großbaustelle in Chemnitz ist Geschichte: Eine Staufalle weniger! Noch bis 16. Juli dauert die halbseitige Sperrung auf der Augustusburger Straße in Höhe Zietenstraße. Die Fahrbahneinschränkungen auf der Frankenberger Straße zwischen Klarastraße und Dresdner Straße dauern noch bis 28. Juli. Die Nevoigtstraße zwischen Rosenweg und Unritzstraße bleibt aufgrund der Kanalbauarbeiten noch bis 27. Oktober voll gesperrt. Bis kommenden Donnerstag bleibt die halbseitige Sperrung an der Stollberger Straße am Kreisverkehr Neukirchner Straße noch bestehen.

Bauarbeiten auf A72 zwischen Stollberg und Hartenstein Von Montag bis Mittwoch wird auf der A72 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Hartenstein abschnittsweise die Stand-, Lastspur und die Überholspur gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahn. Der Verkehr wird jeweils über die freien Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

Arbeiten auf B169: Sechs Wochen voll gesperrt Auf der B169 werden bis Ende September Erhaltungsarbeiten durchgeführt. (Symbolbild) © 123rf/mariok Am Montag beginnen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) an der B169 nördlich von Heyda Erhaltungsarbeiten. Der Bereich erstreckt sich bei Neudorf bis zum Abzweig der K7532 nach Stockhausen. Neben den Asphaltarbeiten wird auch die Bushaltestelle an der B169 bei Mannsdorf barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten, die in drei Abschnitten erfolgen, sollen voraussichtlich Ende September abgeschlossen werden. Chemnitz Baustellen Diese Staufalle in Chemnitz wird bald noch schlimmer Bauabschnitt 1 bei Mannsdorf : Bushaltestelle wird um- und die ehemalige Bushaltestelle rückgebaut, hier wird für voraussichtlich fünf Wochen eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet

: Bushaltestelle wird um- und die ehemalige Bushaltestelle rückgebaut, hier wird für voraussichtlich fünf Wochen eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet Bauabschnitt 2 von Mannsdorf bis zum Abzweig Stockhausen : hier wird die Fahrbahn erneuert, voraussichtlich sechs Wochen unter Vollsperrung

: hier wird die Fahrbahn erneuert, voraussichtlich sechs Wochen unter Vollsperrung Bauabschnitt 3 bei Neudorf: auf fast 400 Metern wird innerhalb der Sommerferien zwei Wochen lang inklusive des Kreuzungsbereichs mit der S32 die Fahrbahn erneuert Während der Vollsperrung wird der Verkehr aus Richtung Hainichen über die S36 Richtung Hartha und die B175 Richtung Döbeln umgeleitet. Die Umleitung für die Gegenrichtung verläuft analog. Vollsperrung B180 bei Niederwiera Am kommenden Montag beginnen an der B180 zwischen Niederwiera und der Kreuzung B180/S251 Erneuerungsarbeiten. Auf rund 800 Metern Länge wird hier die Asphaltdecke ausgetauscht und Bankette angepasst. Dann bekommt die Fahrbahn eine neue Markierung. Die B180 muss deshalb voll gesperrt werden. In beiden Richtungen wird der Verkehr über die K7377 und die S251 umgeleitet. Die Kreuzungen mit der K7377 und S251 sind befahrbar. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis spätestens 7. Juli dauern.

Titelfoto: Maik Börner