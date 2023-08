24.08.2023 05:32 3.285 Chemnitzer Chaos-Baustelle weg, doch nächste Sperrungen nerven Autofahrer!

Die Chaos-Baustelle an der Kappler Drehe in Chemnitz ist Geschichte. Doch an der Annaberger Straße droht demnächst der nächste Stau-Hammer.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Kaum ist Chemnitz' schlimmste Chaos-Baustelle an der Kappler Drehe vorbei, kommen die nächsten Stau-Hämmer auf Autofahrer zu - die Annaberger Straße ist gleich an drei Stellen komplett gesperrt.

Gesperrt: Die Annaberger Straße in Höhe Heinrich-Lorenz-Straße. © Maik Börner Seit Mitte Juli war die Überfahrt über die Straßenbahngleise versperrt. Die Verkehrsplaner teilten den Verkehr auf - rechte Spur in Michaelstraße, linke Spur weitere Zwickauer/Neefestraße. Unverständliche Schilder garnierten die Baustelle. Darum fuhren Tausende falsch. CDU-Stadtrat Andreas Marschner (43) nannte die Kappler Drehe "ultranervig" und ist nun froh: "Jetzt läuft der Verkehr wieder wie am Schnürchen."

Unzufrieden ist Marschner mit der neuen Staufalle Annaberger Straße. Vollsperrungen zwischen Heinrich-Lorenz- und Rößlerstraße, Bahnhofstraße und Aue sowie Lothringer und Reichsstraße bringen die Autofahrer gegen die Stadt auf. Chemnitz Baustellen Ab Freitag: An der Neefestraße in Chemnitz starten drei neue Bauphasen Andreas Marschner hat die neue Lage unfreiwillig getestet: "Ich musste eine Festzelt-Garnitur ausliefern. Für alle, die Auto fahren müssen, ist es sehr anstrengend in Chemnitz. Bei Aufträgen prüfe ich inzwischen auch die Verkehrslage, um zu überlegen, ob ich annehme." Endlich wieder offen: Die Überfahrt über die Gleise an der Kappler Drehe. © Maik Börner Die drei Baustellen in der Annaberger Straße enden zwischen 2. September und 10. Oktober.

Titelfoto: Maik Börner