Drei Quellen, drei Termine: Rätselraten um Baubeginn in der Hechlerstraße in Chemnitz

Die Hechlerstraße im Schloßviertel wird nach verschiedenen anderslautenden Ankündigungen erst Mitte September Baustelle.

Bis Dezember gibt es zwischen Schlossteich- und Salzstraße eine Vollsperrung. Nach Angaben des Entsorgungsbetriebs (ESC) wird die Abwasserkanalisation saniert. Eine neue Straßenentwässerung kommt, die Straßendecke wird auch teilweise erneuert.

So weit, so klar. Doch beim tatsächlichen Beginn der Arbeiten gehen die Ankündigungen der Beteiligten weit auseinander. Die CVAG ging in einer Pressemitteilung aus dem Juli schon von einem Start Ende Juli aus. Zu "detaillierten Fragen zum Baugeschehen" verwies man auf die Stadt Chemnitz.

Der ESC wiederum kommunizierte erst vorgestern den kommenden Montag, 5. August, als Baustart. Daraufhin schickte das Rathaus eine Korrektur. Die Hechlerstraße werde erst ab Mitte September gesperrt. "Dies erfolgt erst nach der Sperrung Bergstraße und auch nach dem Firmenlauf, der am 4.9. stattfindet."

Das offizielle August-Amtsblatt der Stadt wiederum spricht aber auch von Montag nächster Woche. Auf erneute Nachfrage verwies die Rathaus-Pressestelle auf den ESC als "federführend". TAG24 solle sich dorthin wenden.