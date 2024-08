Monatelange Vollsperrung in Chemnitz: Bauarbeiten starten erst im September

Im September muss die Hechlerstraße zwischen Schloßteichstraße und Salzstraße voll gesperrt werden. © privat

Wie der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) mitteilte, wird in der Hechlerstraße zwischen Schloßteichstraße und Park am Schloßplatz die Abwasserkanalisation einschließlich der Anschlusskanäle saniert.

Außerdem soll auch die Fahrbahndecke teilweise erneuert werden.

"Für die Baumaßnahme wird die Hechlerstraße zwischen Schloßteichstraße und Salzstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Fußgänger gelangen jederzeit sicher an der Baustelle vorbei. Der Zugang zu den Anliegergrundstücken wird mit Einschränkungen sichergestellt", heißt es weiter.

In einer früheren Version des Artikels wurde als Baubeginn der kommende Montag genannt. Der Start wurde am heutigen Freitag seitens des ESC korrigiert: "Der Baubeginn in der Hechlerstraße zwischen Schloßteichstraße und Park am Schloßplatz verschiebt sich auf voraussichtlich Mitte September 2024. Wir informieren erneut, wenn der konkrete Baubeginn feststeht."