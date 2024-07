Einschränkungen im Chemnitzer Zentrum: Sperrungen auf Brückenstraße nötig

Chemnitz - Auf der Brückenstraße in Chemnitz sind in der kommenden Woche Sperrungen nötig.

Auf der Brückenstraße kommt es in der kommenden Woche zu Einschränkungen. (Archivbild) © Ralph Kunz

Grund für die Einschränkungen sind sogenannte "Suchschachtungen", wie eins energie mitteilte.

"Im Rahmen der Planungsprozesse des vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) beauftragten Chemnitzer Modells Stufe 4 finden in der kommenden Woche als Dienstleistung für den Generalplaner VCDB sogenannte Suchschachtungen an der 110-kV-Leitung im Bereich der Brückenstraße in Chemnitz statt", heißt es weiter.

Bei den Grabungen wird geschaut, wo genau sich die unterirdischen Stromleitungen befinden. Es soll damit sichergestellt werden, dass während des Baus des Abschnittes Chemnitzer Modell Stufe 4 jederzeit die Versorgung gesichert ist.

Aufgrund der Arbeiten muss die Brückenstraße zwischen Bahnhofstraße und Straße der Nationen Richtung Theaterstraße am kommenden Dienstag von 6 Uhr bis 14 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.