Erhöhtes Unfallrisiko am Bahnübergang in Schönau

Zwei Stadträte warnen vor dem Bahnübergang an der Guerickestraße und fordern ein Andreaskreuz für mehr Sicherheit.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Am Fuße des Schönauer "Villenhügels" in Chemnitz droht Gefahr: Zwei Stadträte warnen vor dem Bahnübergang in der Guerickestraße. Sie fordern ein Andreaskreuz, um die gefährliche Situation zu entschärfen.

Statt der früheren Schranken warnen jetzt rote Ampeln in der Guerickestraße vor der Bahn. © Uwe Meinhold Lars Franke (49, AfD) beobachtete das Problem als Erster: "Die Straßenbahnen fahren nicht immer langsam durch, und Autofahrer haben sich nach der langen Bauzeit an den Gleisen noch nicht wieder an Bahnverkehr gewöhnt. Eine Ampel in den Andreaskreuzen wäre sinnvoll."

Das sieht die Stadt auf Anfrage anders: Bereits aufgestellte Extra-Ampeln machten eine Signalanlage in den Andreaskreuzen überflüssig. Yvonne Kilian (45, FDP) kennt die Ampeln - "aber die gingen einige Zeit nicht. Das war wirklich riskant".

Yvonne Kilian (45, FDP, l.) fordert Warnschilder für Auto- und Fahrradfahrer. Lars Franke (49, AfD) hat die Gefahrenstelle erkannt. © Bildmontage: Kristin Schmidt, Harry Härtel

Kappelbach-Radweg genauso gefährlich