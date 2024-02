Erneute Sperrung nach Winterpause: Arbeiten an Bundesstraße gehen weiter

Rochlitz - Die Sanierungsarbeiten an der B175 in und westlich von Rochlitz gehen weiter.

Während der zeitweisen Vollsperrung wird der Verkehr über die S242 Richtung Geithain, B7 in Richtung Rochlitz und B107 wieder zur B175 umgeleitet, in der Gegenrichtung analog dazu.

"Mit Abschluss des zweiten Bauabschnitts sind die Arbeiten an der B175 im Wesentlichen abgeschlossen. Westlich Rochlitz werden im Anschluss noch kleine Instandsetzungsmaßnahmen an Banketten bzw. Randstreifen und an Entwässerungseinrichtungen durchgeführt. Die verkehrlichen Einschränkungen bleiben hier voraussichtlich kleinräumig und ohne Vollsperrung", so das LASuV weiter.

Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich bis 22. März fertig sein.

Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 350.000 Euro.