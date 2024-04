10.04.2024 11:52 Es wird laut! Nächtliche Bauarbeiten an der Zenti in Chemnitz geplant

In der kommenden Woche finden nachts Bauarbeiten an der Zentralhaltestelle in Chemnitz statt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - An der Zentralhaltestelle in Chemnitz finden in der kommenden Woche Bauarbeiten statt. An der Zenti finden in der kommenden Woche Bauarbeiten statt. © Harry Härtel Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilte, werden in den Nächten vom 15. bis zum 17. April und vom 18. April bis 20. April Sanierungsarbeiten durchgeführt. Grund dafür sind vorwiegend im Bereich der Fahrbahnen aufgetretene Schäden im Kreuzungsbereich der Rathausstraße/Bahnhofstraße (Umweltspur). "Bei den Sanierungsarbeiten handelt es sich um Gewährleistungsarbeiten, welche im April 2023 bereits im Bereich Rathausstraße, Straße der Nationen und Brückenstraße durchgeführt worden sind. Im Fokus steht auch dieses Mal die Oberflächensanierung entlang der Gleise", heißt es weiter. Chemnitz Baustellen Baustelle im Erzgebirge geht weiter: Bundesstraße halbseitig gesperrt Die Arbeiten werden nachts ausgeführt, damit der Linienbetrieb und die Verkehrsabläufe im Bereich der Zentralhaltestelle so wenig wie möglich beeinträchtigt sind. Nachts kann es während der Arbeiten zu Lärm im Zentrum kommen Laut CVAG werden bei den Arbeiten voraussichtlich in den Nächten in der Zeit von 0 bis 4 Uhr lärmintensive Arbeiten wie zum Beispiel der Aufbruch von Asphalt sowie das Schneiden von Fugen notwendig. Für die Anwohner bleibt die Nacht vom 17. auf den 18. April als Ruhepause, in dieser Nacht bleibt es arbeits- und damit auch baulärmfrei. Veränderter Linienbetrieb! Bei den folgenden Taglinien kommt es vom 15. bis 20. April zu einer veränderten Steigbedienung an der Zentralhaltestelle: die Linien 62 in Richtung Gablenz und 72 in Richtung Heimgarten verkehren über Bahnsteig 14

die Linie 79 verkehrt über den Bahnsteig 5 Bei diesen Nachtlinien kommt es von der Nacht vom 15. auf den 16. April bis zur Nacht vom 19. auf den 20. April zu einer veränderten Steigbedienung an der Zentralhaltestelle: die Linien N13, N14, N17, N18 verkehren ab Bahnsteig 1

die Linie N16 verkehrt ab Bahnsteig 2 Mehr Informationen zu den Veränderungen während der Bauzeit findet Ihr unter cvag.de.

